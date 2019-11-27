تراند اليوم : نيللي كريم داخل المستشفي – إعرف تفاصيل حالتها الصحية

نشرت الفنانة نيللي كريم، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها داخل مستشفى ماساتشوستس للعيون والأذن، بجامعة هارفارد الأمريكية.

والتقطت نيللي كريم الصور لها مع الأطباء المعالجين لها، التي وجهت لهم رسالة شكر بعد استقرار حالتها الصحية التي لم تكشف تفاصيلها، لكنها أشارت إلى استقرارها، بعدما علقت للأطباء المعالجين قائلة: «شكرًا لك دكتور لين والفريق الرائع لإنقاذ حياتي والعمل الرائع».

ورصدت باقي صور نيللي كريم تواجدها داخل المستشفى، وهي مستلقية على أحد الأسرة وتنظر من شرفة حجرتها بالمستشفى لمشاهدة الشارع.

يذكر أن أحدث عمل سينمائي للفنانة نيللي كريم، قد شاركت فيه، فيلم “الفيل الأزرق 2” الذي يتم عرضه حاليا بالسينمات.

فيلم الفيل الأزرق بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وعُرض الجزء الأول من الفيلم عام 2014.