مي نور الشريف تهنئ والدتها بعيد ميلادها برسالة وصورة مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية مي نور الشريف، على تهنئة والدتها الفنانة بوسي، بعيد ميلادها الـ 66 بصورة ورسالة مؤثرة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

مي نور الشريف، نشرت صورة لها برفقة شقيقتها سارة، وهما يحتضان والدتهما وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وإحنا في حضنك، وأنتِ جميلة وناجحة وفي أحسن صحة”.

بوسي من مواليد 26 نوفمبر1953، تزوجت في بداية مشوارها الفني من الفنان الكبير نور الشريف، وقدمت للسينما عددا من الأفلام الهامة أبرزها “حبيبي دائما”، “إعدام ميت”، “شيء من الخوف”، وغيرها.

Advertisements

وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي هنأت بوسي بعيد ميلاده، وتمنوا لها أعوام عديدة.

وكان أخر أعمال بوسي، مسلسل “قيد عائلي”، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتى، أميرة هاني، إيهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي.

ويدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين “فضل وكامل” وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.