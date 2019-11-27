ماجد المصري في المستشفى: «برجاء الدعاء»

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

ماجد المصري

نشر الفنان المصري ماجد المصري لقطات مصورة تكشف إصابة نجله آدم بكسر بالقدم، طالبًا من جمهوره الدعاء إلى الصغير، وشارك بفيديو يعرض الأطباء ويلتفون حول ساقه لمعالجة الكسر، وخلال اللقطات كان الصبي الأصغر بين أبنائه، يستلقي في انتظار الانتهاء من مرحلة «الجبس».



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وعلّق الفنان على الفيديو: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل، برجاء الدعاء لآدم بالشفاء»، لذا تفاعل الفنانون مع اللقطات، وقال المُلحن تامر حسين: «ألف سلامة عليه يا حبيبي ربنا يعافيه»، وقالت الفنانة روجينا: «ألف سلامة عليك يا آدم».

وعلّقت الفنانة أصالة: «سلامة قلبه ما يشوف شر»، ولحقت بها الفنانة بدرية طلبة: «ألف سلامة»، كذلك الإعلامية شيرين حمدي: «ألف ألف سلامة»، بالإضافة إلى سلسلة من التعليقات أطلقها جمهور «المصري» أسفل الفيديو.