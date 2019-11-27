تفاصيل لحظات وفاة الممثل التايوانى جودفرى جاو خلال مشاركته في برنامج تحديات

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الممثل التايوانى جودفرى جاو

تداولت وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الإجتماعي، اللحظات الأخيرة للمثل التايواني الكندي جودفري جاو،( 35 عاما)، أثناء مشاركته برنامج متخصص في التحديات الجسدية وفقا لما تم نشره بموقع CNN



وتدور فكرة برنامج تلفزيون الواقعة على مشاركة مشاهير ينافسون رياضيين محترفين في محاولة اجتياز العديد من التحديات الجسدية الشاقة، مثل الركض لمسافة طويلة.

وأوضح الفيديو أنه أثناء الركض، بدأ جاو يشعر بمتاعب ثم سقط على الأرض، حيث حاول الفريق الطبي علاجه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي.

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وقالت الوكالة التي تدير أعماله في بيان، "لقد صدمنا وحزنا" من جراء الحادث، مشيرة إلى أن الممثلين التفوا حوله عند سقوطه على الأرض.

ولد جودفري جاو في 22 سبتمبر 1984 في تايوان، ونال شهرة كبيرة في الصين وخارجها، وهو أول آسيوي يشارك في عرض أزياءعالمى .

كما شارك في العديد من البرامج، ومثل في فيلم "الأدوات المميتة" عام 2013، مع الممثلة البريطانية لينا هيدي.