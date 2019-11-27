"كن مثل الماء".. شاهد بروس لى يتحدث عن فلسفته فى الحياة

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

بروس لي

يحتفي اليوم الأربعاء كل عشاق الأسطورة بروس لي بذكرى ميلاده، وذلك رغم رحيله من سنوات طويلة إلا أنه رغم ذلك لا يزال اسمه يتمتع بشهرة كبيرة بعدما صارت مهاراته القتالية الذي اشتهر بها خلال أفلامه مدرسة بحد ذاتها، تعلم منها نجوم كُثر أمثال جيت لي وجاكي شان وغيرهم ممن حاولوا السير على خطاه بعدما فتح لهم الباب في هوليود.

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بروس لي الذي ولد فى مثل هذا اليوم لم يكن يتمتع بمهاراته القتالية فحسب وإنما كانت له كاريزما خاصة جعلته مختلفا عن أقرانه ليصبح في وقت قصير أهم نجوم هوليود، وتتطلع له كافة الأعين، وهو الأمر الذي يظهر خلال هذا الفيديو الذي حل فيه ضيفاً علي أحد البرامج ونالت أفكاره إعجاب الكثيرين إلى الآن.

"كن مثل الماء" بتلك الكلمات بدأ النجم الشهير بروس لي حديثه خلال تلك المقابلة النادرة التي عكست فلسفته في الحياة وأفكاره التي لا تزال مرجعا لكثيرين إلى الآن، حيث تطرق إلى نظرته للحياة وأداء التمارين بشكل قاسي وغيرها من الأمور.