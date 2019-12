قبل تكريمه فى مهرجان القاهرة.. ليلي علوى تلتقى الفنان العالمى "وليام جورج"

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

ليلي علوى وويليام جورج

التقت النجمة ليلي علوى، الممثل والمخرج الأمريكي وليام جورج الشهير بـ"بيلي زين" أو بشرير فيلم تايتانيك، وذلك على هامش حفل استقبال مجلة "Enigma" له.



ويكرم اليوم الأربعاء مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الممثل والمخرج الأمريكى، وليام جورج الشهير بـ"بيلى زين"، والذى يعد واحداً من أبرز الشخصيات الفاعلة فى صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" فى فيلم "تيتانيك".

من ناحية أخرى زار بيلي زين، صباح اليوم، الأهرامات وأبو الهول، والتقط العديد من الصور والفيديوهات خلال زيارته للمنطقة الأثرية، وأبدى انبهاره وإعجابه الشديد بالأهرامات.

علاقة "بيلى زين" بالتمثيل بدأت مبكرا، حيث ولد لأبويين لديهما شغف بهذه المهنة، قبل أن يدرس المسرح فى "هاراند للفنون المسرحية"، ويظهر لأول مرة عام 1985 فى فيلم الخيال العلمى "العودة إلى المستقبل" الذى حقق نجاحا جماهيريا واسعا، وبعدها بعام، ظهر لأول مرة على الشاشة الصغيرة بفيلم "Brotherhood of Justice"، وهو فيلم تليفزيوني.

أمضى "زين" حقبة الثمانينيات فى جمع الخبرات وأداء عدد من الأدوار التى نال عنها إشادات نقديه فى أفلام مثل Dead Calm، Critters، Back to the Future Part II، وفى التسعينيات حقق نجاحا ملحوظا فى مسلسل الدراما الحربية "ممفيس بيل"، قبل أن يقدم دور"جون ويلر" فى مسلسل "قمم الذروة". وفى عام 1997 ، وبعد نجاحه فى فيلم "تيتانيك"، قدم عام 2001 دورًا مهمًا فى فيلم The Believer نال عنه استحسان النقاد، كما فازعنه بجائزة لجنة التحكيم الكبرى فى مهرجان صندانس السينمائى عام 2001.

واستمر "بيلى زين" فى تقديم أدواره المميزة، فى كثير من الأفلام، منها؛ The Phantom ، Pocahontas II: Journey to the New World Cleopatra، و The Legends of Tomorrow، وSniper.