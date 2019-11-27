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شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة فى ذكرى رحيل عامر منيب : الله يرحمه ويحفظ عائلته المخلصة الوفية والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
أحيت الفنانة أصالة، ذكرى الفنان الراحل عامر منيب، وأعادت نشر الأغنية التي أهدتها له ابنته "مريم"، عبر حسابها على تويتر.
وكتبت أصالة، قائلة:" الله يرحم الفنّان الخلوق الطيّب عامرمنيب ويحفظ عائلته الرّائعة المخلصة الوفيّة ، بناته وزوجته (بنت الأكابر )، ويحفظ كلّ الطيبين".
واحتفلت مريم عامر منيب، بطريقة خاصة هذا العام بذكرى رحيل والدها الفنان عامر منيب، الذى توفى فى 26 فبراير 2011 بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، حيث بدأت مسيرتها الفنية على خطى والدها، بإعادة طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك"، فى ديو يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها.
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