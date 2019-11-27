شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم للأطباء المعالجين لها : " شكرا أنقذتوا حياتى " والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 نيلى كريم فاجئت الفنانة نيللى كريم، جمهورها و كل محبيها بمرضها ولم تكشف عن طبيعته، حيث نشرت صور لها من المستشفى عبر حسابها على إنستجرام، كما وجهت رسالة شكر للأطباء، قائلة:" شكرا أنقذتوا حياتى".

Advertisements على الجانب الآخر، تخوض النجمة نيللى كريم الدراما الشعبية فى السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسلها "النصابين"، حيث تجسد شخصية نصابة شعبية خلال الأحداث، وتتعرض لكثير من المواقف في إطار درامي، المسلسل يتولى كتابته أحمد وائل، وعمرو الدالى، والمخرج أحمد مدحت، وإنتاج شركة سينرجى وجمال العدل ومن المقرر أن ينطلق تصويره مطلع يناير المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيللى كريم للأطباء المعالجين لها : " شكرا أنقذتوا حياتى " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.