- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد ومكان عرض «لوكاندة الأوباش» بموسم الرياض والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
لوكاندة الأوباش
أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن مواعيد عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح بوليفارد بالمملكة العربية السعودية، وذلك أيام 4 و5 و 6 و7 ديسمبر المقبل.
مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وإيمان العاصي، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وانجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهي من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.
يذكر أن الفنان ماجد المصرى يعرض له هذه الفترة مسلسل "بحر" وهو تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى.
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد ومكان عرض «لوكاندة الأوباش» بموسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.