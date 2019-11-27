براد بيت يخطط للزواج من ممثلة ذات أصول عراقية

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

براد بيت وعالية شوكت

علي مدار الأيام الماضية أثيرت العديد من الأخبار التي أكدت زواج النجم براد بيت من حبيبة جديدة يرتبط بها حالياً، وهي الممثل ذات الأصول العراقية عالية شوكت، التي اشتهرت ببطولتها مسلسل تلفزيوني يحمل اسم Arrested Development.

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وذلك بعدما التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صور عديدة لهما معاً في أكثر من مناسبة خلال الشهور الأخيرة، منها عرض مسرحي استمتعا بمشاهدته معاً.

موقع "مترو" الشهير نشر تقرير عن الأمر، وأكد فيه عدم صحة كل ما أثير، وأضاف التقرير أن عالية شوكت لا تعد سوي صديقة للنجم الشهير الذي يحظى بصداقات عديدة، وأن خروجهما معاً في أكثر من مناسبة لا يتعدى كونهما مجرد أصدقاء.