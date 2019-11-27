جورج كلونى وآل باتشينو وأنجلينا جولى وكيم كاردشيان فى مهرجان القاهرة

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

وضع مصمم الجرافيك محمد جابر لمسته فى إضافة لفتة مميزة للدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي المقامة حالياً في دار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم 29 من الشهر الحالى.



وأضاف جابر العديد من ممثلي هوليوود بجوار الممثلين المصريين على السجادة الحمراء للمهرجان الشهير، ومن إبرز الممثلين الذين حضروا في الصور الفوتوشوب، الممثل العالمي آل باتشينو والممثل العالمي جورج كلونى والممثلة العالمية أنجلينا جولي والممثل العالمي براد بيت، وكريس هيمسوورث، ونجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان.

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ولقى ألبوم الصور الذى نشره محمد جابر عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير إنستجرام، تفاعلا من قبل الممثلين الذين أضافهم بجوار نجوم هوليوود، حيث سارع كل من الممثلة مي سليم وراني يوسف فى نشر صورهم سوياً عبر حساباتهم الشخصية.

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاء الماضي، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.