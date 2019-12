كاميلا كابيو تعترف بسرقتها القصر الملكي.. وكيت ميدلتون تتدخّل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

كاميلا كابيو وكيت ميدلتون

اعترفت المغنية الأمريكية كاميلا كابيو خلال مقابلة مع محطة إذاعية، أنها بسبب تحدٍّ قامت بسرقة قلم رصاص من القصر الملكي البريطاني كنسينغتون.



ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فيديو للمغنية كاميلا كابليو 22 عامًا، أثناء مقابلتها مع المحطة الإذاعية "راديو وان" التي يقدمها الدي جي غريغ جيمس، وهي تعترف بأن غريغ قد تحداها ثلاث مرات لسرقة أي شئ من القصر الملكي، وذلك أثناء حضورهما لحفل توزيع جوائز Teen Hero Award في قصر كنسينغتون الشهر الماضي، وبالفعل قامت كاميلا بسرقة قلم رصاص، وذلك قبل مقابلتها كيت ميدلتون والأمير ويليام.

تم نشر المقابلة على الحساب الرسمي للمحطة الإذاعية Radio One على "تويتر" مع تغريدة لكاميلا وهي تعتذر للأمير ويليام وكيت ميدلتون عمّا فعلته، وقالت إن غريغ أضطرها لفعل ذلك بتحديه لها وإصراره على فعلها لذلك.

وجاء رد كيت لطيفًا للغاية، حيث علقت من حساب Kensington Royal الرسمي على "تويتر" على تصريحات كاميلا برمز تعبيري عبارة عن عينين، لتوضح أنها تتابع اعترافات كاميلا عبر المقابلة.

وجاءت ردود افعال المتابعين عبر "تويتر"، حيث أبدى الكثير استغرابهم من اعتراف كاميلا بذلك، ومنهم من سخر من فعلتها، متمنيين لها عدم حدوث أي مشكلات مع القصر الملكي.

الجدير بذكره أن المغنية الأمريكية كاميلا كابيو، التي ولدت في كوبا وهاجرت في عمر الـ 6 مع والدتها للولايات المتحدة، كانت واحدة من أعضاء فرقة Fifth Harmony، ولكنها انفصلت عنهم وبدأت مسيرتها الفردية بإصدار ديو I Know What You Did Last sSummer مع المغني الكندي شون مينديز الذي تجمعها معه علاقة عاطفية، واحتلت هذه الأغنية عنواين الصحف لفترة طويلة وحصلت على المرتبة الـ 20 على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وأصدرت في أكتوبر 2016 أغنية bad things مع مغني الراب ماشين جان كيلي، التي احتلت المرتبة الرابعة في الولايات المتحدة.

حققت بعد ذلك شهرة كبيرة بأغانيها، أمثال Havana و Senorita، وصنفتها مجلة تايم من ضمن قائمة أكثر 25 مراهقًا تأثيراً في عام 2016، حيث بدأت كاميلا في إحتراف الغناء وهي في سن صغيرة، كانت بعمر 14 عامًا، وتركت المدرسة من أجل بداية مسيرتها الفنية، وذلك من خلال المشاركة في برنامج X-factor.