ما سبب اكتئاب نجمة فيلم Frozen "كريستن بيل"؟

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

كريستن بيل

صرّحت الفنانة الأمريكية كريستين بيل أنها تتناول أدوية لعلاج القلق والاكتئاب، وكشفت أن زوجها الممثل الأمريكي داكس شيبرد هو الذي دفعها لمناقشة صحتها العقلية للعلن وأن له الفضل في جعلها تنفتح على صحتها العقلية.



وخلال لقائها مع إحدى الصّحف العالمية، أكدت بيل أنها تريد إنهاء وصمة العار التي تلحق بالأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية وصحة عقلية.

وأشارت بطلة فيلم "فروزن" إلى أنها تعدّ قوائم بالأشياء الجيدة والسّيئة في حياتها بشكل عام لتحديد ما إذا كانت تشعر بأن صحتها النفسية سيئة بسبب حالتها العقلية أو إذا كانت تواجه مشكلة بالفعل"، معلقة على ذلك: " أنا شخص يتناول دواء للقلق والاكتئاب".

كما قالت بيل إنها تحاول مع زوجها من التأكد بشأن زواجهما الذي يربطهما، وأن يكونا منفتحيْن حيال الأمور التي تحصل بينهما.

تعتبر الممثلة الأمريكية كريستين بيل هي واحدة من 17.3 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يعانون من الاكتئاب سنويًا، بحسب المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا.

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والاكتئاب هو مرض عقلي يؤثر على مزاج الشخص ويؤدي لحدوث تغيرات في طريقة تفكيره ومشاعره وسلوكه، ويتميز بإصابته الشخص بالحزن وفقدان الاهتمام والدافعية واحتقار الذات.

والاكتئاب مرض مزمن قد يؤثر على حياة الشخص ويؤدي إلى أعراض جسدية مثل آلام غير معروفة الأسباب، كما قد يقود المصاب به إلى الانتحار.

ولا يوجد علاج لهذه الحالات، لذلك يتم التعامل مع معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب بالأدوية أو العلاج النفسي في العيادة أو كليهما، وقالت الممثلة الأمريكية كريستين بيل إنها تسعى لمعرفة ما إذا كانت تعاني من نوبة اكتئابية أو مشكلة في العلاقة مع زوجها داكس شيبرد، مؤكدة أنها الآن تشعر بالذنب لكونها لم تكن صريحة من قبل.

وقد سطع نجم كريستين بيل، بعد مشاركتها في مسلسلي "فيرونيكا مارس" و"ذي غود بلايس" التلفزيونيين، كما شاركت في أعمال كان أبرزها فيلم "فروزن" للرسوم المتحركة بجزأيه.

يذكر أن فيلم "فروزين 2" صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني، وشارك في البطولة إيدينا مينزيل، ستيرلينغ ك. براون، جوناثان جروف، إيفان راشيل وود، جوش جاد، ﺇﺧﺮاﺝ كريس باك وجينيفر لي.