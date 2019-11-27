اعتذارات معتصم النهار المتوالية.. وهذه رسالته لهيفاء

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

معتصم النهار

توالت اعتذارات الفنان السّوري معتصم النهار في الفترة الأخيرة، وذلك بعد اعتذاره عن فيلم "أشباح أوروبا" مع هيفاء وهبي، و مسلسل "حارس القدس"، ومن الممكن أن يعتذر عن مسلسل "المنصة" في الفترة المُقبلة.



وكشف النهار أن السّبب وراء هذه الاعتذارات المتوالية هو انشغاله بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" (كتابة كلوديا مارشيليان وإخراج رشا شربتجي) إلى جانب فاليري أبو شقرا وباقة من الممثلين السوريين واللبنانيين.

وقال في تصريحات صحفية: "هالشخصية بحب أتفرغلها، وأعطيها كل وقتي"، وعن اعتذاره عن فيلم "أشباح أوروبا" لهيفاء وهبي، صرح الممثل السّوري أن الفيلم يتطلب تفرغًا كاملًا للتصوير في مصر وجنوب أفريقيا".

وعن شائعة خلافه مع هيفاء وهبي، علق معتصم قائلاً: "مدام هيفاء حبيبة قلبي وكنت بتمنى كون موجود معها، وهي بتعرف ظروفي"، ووجه لها تحية قائلاً: "كتير بحبك وكنت بتمنى نجتمع سوا".

Advertisements

أما اعتذاره عن مسلسل "حارس القدس" الذي كان سيؤدي به دور المطران هيلاريون كابوشي في مرحلة الشباب، قال معتصم النهار أن سبب اعتذاره هو أن العمل يتطلب منه تفرغًا كاملًا أيضًا، وقال: "هذا الشّرط صعب يتحقق".

وكانت تقارير أشارت إلى انضمام معتصم النهار لأسرة المسلسل القصير "المنصة" الذي كتبه هوزان عكو وسيخرجه مجدي السميري، إلا أن الممثل السّوري أعلن أنه لم يوقع أي عقد مع شركة الإنتاج إلى الآن؛ لأنه مازال يصور مشاهده في لبنان لصالح مسلسل "ما فيي".

أما للموسم الدرامي الرمضاني القادم، لم تتضح بعد صورة المسلسل الذي سيشارك به معتصم النهار "من الآخر"، سيجمعه مع الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا من تأليف إياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا.

ومن المعروف أن الممثل السوري أطل في رمضان الماضي بمسلسل "خمسة ونص" إلى جانب نادين نجيم وقصي خولي، وردّ على شائعة عدم تكرر هذه الثنائية مع نادين نجيم: "الشركة المنتجة صباح إخوان عندها رؤية مستقبلية للكل، ولكل ممثل خط بياني خاص به".

وعن شائعة رفض الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، قال معتصم: "لم أسمع بذلك من قبل، ولا توجد لدي أي فكرة".