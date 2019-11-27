أريانا غراندي تتعثّر وتسقط على المسرح.. شاهدي كيف تعاملت مع الأمر!

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

أريانا غراندي

في الكثير من الأحيان، قد يتعرض المشاهير لمواقف محرجة لا تمر مرور الكرام؛ إذ غالبًا ما تحدث على الهواء مباشرة أو سرعان ما ترصدها عدسات البابارتزي، وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي



تعد أريانا غراندي أحدث النجوم الذين تعرضوا لموقف محرج أمام الجمهور؛ إذ التقطت العدسات لحظة سقوط النجمة الأمريكية على خشبة المسرح في بداية حفلها يوم الأحد.

وفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت أريانا 26 عامًا تقدم حفلًا في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، ضمن جولتها الحالية، وبينما كانت تُمتّع جمهورها بأدائها، تعثرت النجمة بينما كانت تسير على منصة عالية على المسرح وسقطت عليها.

وقبل أن يتفاقم الأمر وتسقط أريانا من أعلى المنصة، سرعان ما أنقذ أحد راقصيها الموقف والتقطها.

وعلى الرغم من أنَّ الموقف كان محرجًا، إلا أنَّ أريانا ابتسمت واستكملت عرضها وكأن شيئًا لم يكن، وسط تهليل الجمهور.

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وكما اعتدنا منها، اعتمدت أريانا إطلالة جذابة عنوانها اللون الأحمر أكملتها بتسريحتها المعهودة، بالإضافة إلى بوت ذي كعب عال جدًا ورفيع.

حدثت الواقعة خلال تقديم الأغنية الثانية في الحفل، وهي "باد آيديا"، وفي وقت لاحق من الحفل، شكرت أريانا جمهورها وقالت: "شكرًا لجعلي أشعر بحبكم عندما سقطت"، وأضافت مازحة: "كان عليّ السقوط، فكنت قد قدمت 87 عرضًا ولم أسقط، لذا كان يجب أن يحدث ذلك".

وبعد الانتهاء من حفلها، علقت أريانا على الواقعة، وقالت في تغريدة ردًا على انتشار فيديو سقوطها: "يا إلهي، إنني أبكي..لقد كانت الأمور تسير على ما يرام"، ولكن معجبيها سرعان ما دعموها؛ إذ قال أحدهم: "حتى أخطاؤك تتميز بالموهبة".

يأتي هذا الحفل بعدما مرت النجمة الأمريكية بوعكة صحية في وقت سابق من هذا الشهر؛ الأمر الذي اضطرها إلى إلغاء عدة حفلات، وكانت كشفت عن ذلك على الإنترنت؛ إذ قالت في فيديو: "حلقي يؤلمني للغاية، لست متأكدة بشأن حالتي، ولكن للأسف، لن أستطيع الغناء حاليًا، أنا حزينة وآسفة للغاية، وبالتأكيد ستسترجعون تكلفة التذاكر، شكرًا لحبكم وتفهمكم، وأنا آسفة جدًا"

وبعدما بدأت في شهر مارس في مدينة "ألباني" بنيويورك، من المقرر انتهاء جولة أريانا الشهر المقبل، قبل 3 أيام من الكريسماس، وستكون آخر محطاتها هي مدينة "إنغليووود" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.