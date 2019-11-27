منّة شلبي تُقبّل يدَ أحد معجبيها.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الاحتفال بالفنانة المصرية منة شلبي على تكريمها من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ41 لم يتوقف، بل تخطّى الحدود باحتفال جماهيري أيضًا في ظل فرحة الكثيرين بحصول النجمة المصرية على جائزة فاتن حمامة للتميز.

ونظّمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي ندوةً للفنانة منة شلبي، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، حضرها الكثير من جمهورها والعديد من النقاد والمهتمين بالشأن السينمائي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه منة شلبي، بعد انتهاء الندوة وهي تقبّل "يد" أحد معجبيها، حيث ظهر وهو يقوم بالسلام عليها وتقبيل يدها، ثم أهداها باقةً من الورود.

وبعد حديث قصير دار بينهما، قامت خلاله منة شلبي بالجلوس على ركبتيها لكي تكون بمحاذاة المعجب للتعبير له عن امتنانها لتقديره لها أنهاه المعجب بتقبيل رأسها، فما كان منها إلا أن قبّلت يده قبل أن ينصرف عنها.

وخلال حديث منة شلبي في الندوة اعترفت أنها لجأت لطبيب نفسي لأكثر من مرة، موضحةً أنها تعرّضت كثيرًا للاكتئاب وأصيبت بحالة من "التوحد" إثر تجسيدها لأدوار معينة في السينما والتلفزيون.

وقالت منة شلبي، إنها تؤدي حاليًا دورًا كان من الصعب عليها فهم مفاتيحه، حيث تقدّم شخصية لم تلعبها من قبل كونها تنتمي إلى عالم الدراما النفسية، رافضةً الكشف عن التفاصيل لأنها ستكون مفاجأةً للجمهور.

وأوضحت أنها في كل مرة تذهب فيها للتصوير تعتقد أنها تعرف الشخصية جيدًا بحكم أنها درستها إلا أنها تكتشف عكس ذلك ويظهر جهلها بالعمل تمامًا، رغم أنها عند البدء في تجسيد أي شخصية تبحث في ماضيها وتسأل كثيرًا عن هواياتها وكيف تتحدث وتمشي كي تستطيع التعامل معها.

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وأشارت الفنانة المصرية إلى أن قبولها لأي دور في السينما أو التلفزيون لا يرتبط معها بالنظر إلى مساحة الدور ولكن بمدى تأثيره في العمل وجذب انتباه المشاهد، موضحةً أنها تتعامل مع كل دور تُقدّمه بصدق لأن هذا هو مفتاحها الرئيسي لنجاح أي شخصية.

واستطردت منة شلبي، أنها تفضّل العمل في أجواء مريحة مع مخرج جيد يتعاون مع الفنان في إرشاده نحو تأدية المشهد الصعب أو الدور بشكل عام، منوهةً إلى أن دور المخرج في العمل الفني هو التعامل مع الفنان على أنه طفل صغير لابد من مساعدته وتوجيهه.

ولفتت إلى أنها في بداياتها الفنية تعاملت مع مخرجين لديهم هذه الصفات منهم محمد خان ورضوان الكاشف واللذان كان لهما مفعول السحر في تقديمها بشكل جيد للجمهور، موضحةً أنهما كانا يختاران موضوعاتهما بعناية وكانا الأفضل بالنسبة لها، متابعةً "كنت محظوظة بالتعاون معهما".

وشدّدت منة على أنها تفضّل العمل مع المخرجة المرأة لأنها تشعر بقضاياها أكثر من الرجل كما أنها تُترجم مشاعرها بشكل أكثر دقة من الرجل، وضربت مثلًا بتعاملها مع المخرجة هالة خليل في فيلم "نوارة" والذي تعتبره من أفضل وأنجح أدوارها والذي حصدت عنه العديد من الجوائز.

وتابعت الفنانة المصرية أنها تُفضّل أيضًا العمل مع مخرج كان بينهما تعاونٌ سابقًا لكي يكون التواصل أسهل، مردفةً: "تكرار تعاوني مع مخرج يجعلني أفهمه من عينه لو مبسوط هعرف إنما لو حد أول مرة اشتغل معاه هبذل مجهود عشان أعرف درجة رضاه عن الأداء".

يُذكر أن منة شلبي حصلت قبل أيام على جائزة فاتن حمامة التقديرية للتميُّز وذلك عن مجمل أدوارها التي قدّمتها طوال مسيرتها الفنية وتسلّمت الجائزة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.