محمد حفظي يكشف أنه نشأ على أفلام شريف عرفة وتكريمه بعد "الممر" ضروري

القاهرة - لايف ستايل
بدأت ندوة المخرج شريف عرفة، بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية.وأعرب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي، عن سعادته بتكريم المخرج شريف عرفة، بالدورة ال 41، من المهرجان.
وقال حفظي، إنه من محبي المخرج شريف عرفة، وأنه تربى على أفلامه، وتكريمه تأخر، ولكن بعد نجاح فيلمه "الممر"، تكريمه في هذا الوقت مناسب جدا.
يذكر أن المخرج شريف عرفة مكرم بالجائزة التقديرية التي تحمل اسم فاتن حمامة.
حضر المؤتمر رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي، وأدار الندوة الناقد الفني طارق الشناوي، الذي أعد كتابا بعنوان "شريف عرفة.. المايسترو"، يصدره المهرجان بالتوازي مع إقامة المؤتمر.
ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي ضمن برنامج تكريم المخرج شريف عرفة، عددا من أبرز أفلامه هي، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، "سمع هس"، "اللعب مع الكبار"، كما يعرض فيلمه الأخير "الممر" في قسم بانوراما السينما المصرية.
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