خالد زكي يكشف حبه الأول لـ"ميرفت أمين"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تطرق الفنان خالد زكي للحديث عن فترة حبه للفنانة ميرفت أمين في حواره عبر برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي يعرض عبر قناة cbc. حيث قال أنه كشباب جيله، تعلّق بالنجمة ميرفت أمين بعد عرض فيلم "أبي فوق الشجرة". لكنه أحبها جداً لدرجة أنه شاهد الفيلم 12 مرة، وكان يخرج من المدرسة ليشاهده في السينما.

واستدرك قائلاً: "مرّ الوقت ومع نضوجي عرفت أن حبي من طرفٍ واحد. وبدأت أستوعب الأمر وأنظر له بشكلٍ مختلف. مشيراً إلى أن "الإنسان يشعر بالنضج عندما يلتقي بالحب الصادق، وهو ما حدث معي عندما التقيت بزوجتي التي شكلت الحب الكبير في حياتي".