سميرة سعيد تُشيد بأداء أحلام لأغنيتها الجديدة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت النجمة المغربية سميرة سعيد عن إعجابها بأداء الفنانة أحلام لأغنيتها الجديدة "أنا ما استغني" التي لاقت تفاعلاً سريعاً ونالت عليها التهاني من عدة فنانين بينهم نوال الكويتية ونانسي عجرم.
وتوجهت "سعيد" لـ أحلام بالتهنئة عبر تغريدة جاء فيها: "أؤكد لك عزيزتي أحلام أن إحساسك في اغنية أنا ما استغني مختلف، متدفق، عالي.. اتمنى أن تكون ناجحة كسابقاتها".
يُذكر أن الأغنية تخطت بعدد مشاهداتها على YouTube الـ نصف مليون بعد ثلاثة أيام من طرحها. وهي من كلمات منصور الشادي وألحان ناصرالصالح، وتوزيع خالد عز.
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