شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تكريم بيلى زين بمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم منذ قليل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الممثل والمخرج الأمريكى، وليام جورج الشهير بـ"بيلى زين"، الذى يعد واحدًا من أبرز الشخصيات الفاعلة فى صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" فى فيلم "تيتانيك"، وشهد التكريم حضور ليلي علوي ورانيا يوسف ولبلبة والاختين رانيا منصور ونورهان منصور.

ومن جانبه قال محمد حفظي رئيس المهرجان إن اليوم هو اليوم الأخير في عروض الجالا وأنه سعيد بحجم الجمهور ووجود عدد من النجوم المصريين حاضرين للعرض والتكريم.

وقال القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان إن بيلي زين واحد من أهم الناشطين في مجال السينما وقدم العديد من الأعمال وله علامات بارزة في هذا المجال.

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وجاء ذلك قبل عرض الفيلم البرازيلي "الرجل الودود"، للمخرج إيبير كارفالو والفيلم مشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه حول نجم روك يجد نفسه متورطا في مقتل ضابط شرطة بشكل غير مباشر، فيسعى لإبراء ذمته عبر رحلة ليلية للبحث عن الطفل المشتبه فيه، ليصطدم بكلتا السلطتين اللتين تتنازعان السيطرة على المجتمع: الشرطة ومواقع التواصل الاجتماعي.

علاقة "بيلى زين" بالتمثيل بدأت مبكرًا، حيث ولد لأبويين لديهما شغف بهذه المهنة، قبل أن يدرس المسرح فى "هاراند للفنون المسرحية"، ويظهر لأول مرة عام 1985 فى فيلم الخيال العلمى "العودة إلى المستقبل" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وبعدها بعام، ظهر لأول مرة على الشاشة الصغيرة بفيلم "Brotherhood of Justice"، وهو فيلم تليفزيوني.