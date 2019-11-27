شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يخطط للزواج من ممثلة ذات أصول عراقية.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي مدار الأيام الماضية أثيرت العديد من الأخبار التي أكدت زواج النجم براد بيت من حبيبة جديدة يرتبط بها حالياً، وهي الممثل ذات الأصول العراقية عالية شوكت، التي اشتهرت ببطولتها مسلسل تلفزيوني يحمل اسم Arrested Development.

وذلك بعدما التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صور عديدة لهما معاً في أكثر من مناسبة خلال الشهور الأخيرة، منها عرض مسرحي استمتعا بمشاهدته معاً.



براد بيت وعالية شوكت

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موقع "مترو" الشهير نشر تقرير عن الأمر، وأكد فيه عدم صحة كل ما أثير، وأضاف التقرير أن عالية شوكت لا تعد سوي صديقة للنجم الشهير الذي يحظى بصداقات عديدة، وأن خروجهما معاً في أكثر من مناسبة لا يتعدى كونهما مجرد أصدقاء.