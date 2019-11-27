شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى و منى زكى فى البورتريه الرسمى لمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة منى زكى، صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد حلمى، خلال تواجدهما على السجادة الحمراء فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الحادية والأربعين، بدار الأوبرا المصرية.

ونشرت منى البورتريه الرسمى للمهرجان عبر انستجرام، وعلقت :"البورتريه الرسمى من مهرجان القاهرة، شكرا لصورلى".

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وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى ، الأربعاء الماضى، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.

ومن ناحية أخرى أوشكت منى زكى على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى فيلم "العنكبوت"، للنجم أحمد السقا وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من الفنان ظافر العابدين ويسرا اللوزى تأليف محمد ناير.