شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى و منى زكى فى البورتريه الرسمى لمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة منى زكى، صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد حلمى، خلال تواجدهما على السجادة الحمراء فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الحادية والأربعين، بدار الأوبرا المصرية.
ونشرت منى البورتريه الرسمى للمهرجان عبر انستجرام، وعلقت :"البورتريه الرسمى من مهرجان القاهرة، شكرا لصورلى".
ومن ناحية أخرى أوشكت منى زكى على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى فيلم "العنكبوت"، للنجم أحمد السقا وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من الفنان ظافر العابدين ويسرا اللوزى تأليف محمد ناير.
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