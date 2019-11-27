شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى تعليقًا على الاحتفال بنادى الهلال: "العالمى يتعمله حفل عالمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار تركى آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تنظيم حفل ضخم غدا الخميس، للاحتفال بنادى الهلال السعودى، بعدما توج بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على أوراوا اليابانى بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "سايتاما 2002" فى "إياب" النهائى.

وقال تركى آل شيخ عبر تويتر :"حفل الهلال غداً سيكون أضخم حفل عمل لفريق في الشرق الأوسط"، ليرد عليه الفنان الكوميدى الكبير محمد هنيدى قائلا :" العالمي أكيد يتعمله حفل عالمي".



محمد هنيدى

وكان محمد هنيدى قد وجه رسالة سابقا لتركى آل شيخ، مفادها ضرورة تنظيم حفلة ضخم للاحتفال بإنجاز الهلال الرياضى، وقال له :" دي مناسبة محتاجه حفلة كبيرة في موسم الرياض يا أبو ناصر".

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وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بالعاصمة السعودية "الرياض" انتهت بفوز الهلال بهدف دون مقابل، ليتفوق الهلال فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل.

وجاء هدف الهلال الأول عن سالم الدوسرى فى الدقيقة 74، بعدما انطلق سيباستيان جيوفينكو في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية إلى سالم الدوسري ليحولها دون مضايقة في الشباك قبل أن يضيف بافيتمبي جوميز هدف الهلال الثانى فى الدقيقة 93 من عمر المباراة.