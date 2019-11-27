شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد ومكان عرض «لوكاندة الأوباش» بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن مواعيد عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح بوليفارد بالمملكة العربية السعودية، وذلك أيام 4 و5 و 6 و7 ديسمبر المقبل.

مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وإيمان العاصي، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وانجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهي من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

يذكر أن الفنان ماجد المصرى يعرض له هذه الفترة مسلسل "بحر" وهو تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى.