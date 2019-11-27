شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خناقة كارول سماحة والناطق الرسمى باسم نتنياهو على تويتر.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت مشادة كلامية كبيرة بين الفنانة اللبنانية كارول سماحة، وبين أوفير جندلمان، المتحدث الرسمى باسم رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، خاصة بفيديو نشرته سماحة.

البداية كانت بنشر كارول سماحة، لفيديو تتحدث فيه النجمة الكبيرة ماجدة الرومى، وعن المخطط الصهيونى لتفتيت العالم، مشيرة فى حديثها إلى كتاب رشحه له والدها لقراءته، اسمه "بروتوكولات حكماء صهيون"، وهى عبارة عن 24 بروتوكول لغزو العالم من قبل اليهود، وفقا للكتاب.



اوفير جندلمان

وتتحدث ماجدة فى الفيديو، عن أن ما يحدث فى لبنان هو جزء من مخطط صهيونى لتفتيت العالم العربى، وذلك خلال ندوة فى جامعة بيروت العربية.

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لتنشر كارول سماحة الفيديو، وتعلق عليه :" كلام كتير صحيح !!! و يا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد، والخطر الأكبر اللي جايي! وإيه..نعم..السفينة بحاجة لقبطان".



كارول سماحة

هذا ليعيد أوفير جندلمان نشر التغريدة ويعلق عليها:" تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية، البروتوكولات زورت بروسيا في القرن الـ19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي، من يدعمها يدعم النازيين.. يا عيب الشوم!".

لترد عليه كارول: "الناطق الرسمي للمدعو نتنياهو يعطينا دروساً بالإنسانية والأخلاق.. ماذا عن عنصريتكم والتفرقة بين يهود الغرب والشرق، أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟، أو جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، واحتلال أراضي الغير وضمها كما في الجولان والقدس ضد كل الأعراف والقوانين الدولية".