شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين سيف النصر: بحب شيرين وإليسا وبندمج مع أغانيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم الأربعاء عيد ميلاد الفنانة شيرين سيف النصر والمبتعدة عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، وقالت شيرين فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، إنها تحتفل اليوم بعيد ميلادها مع شقيقها فى لندن هذا العام، معلنة عن أمنياتها بأن يكون العام الجديد سعيدا عليها وعلى أسرتها وأصدقائها بشكل خاص، وعلى كل المصريين بشكل عام، وأن يحفظ مصر وتظل بلد الأمن والأمان.

وعن الأغانى التى تميل إلى سماعها باستمرار أوضحت شيرين سيف النصر، أنها من عشاق النجمتين شيرين عبد الوهاب واليسا، وتميل لسماع أغانيهما باستمرار وتعشقها بالكامل، لكون النجمتين يتمتعان بصوت قوى ومشاعر حساسة.

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب ، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي ، أما السينما فيلم "أمير الظلام" مع عادل إمام.