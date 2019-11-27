صور| نيللي كريم تدخل مستشفى في أمريكا: "شكرا لإنقاذ حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

دخلت الفنانة نيللي كريم، أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت نيللي، عددا من الصور وهي داخل المستشفى مع الفريق المعالج لها، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "شكرًا لك دكتور لين والفريق الرائع لإنقاذ حياتي والعمل الرائع".

وكشفت نيللي، عن اسم المستشفى التي دخلتها وتدعي مستشفى ماساتشوستس للعيون والاذن بجامعة هارفارد الأمريكية.

يذكر أن أحدث عمل سينمائي للفنانة نيللي كريم، شاركت فيه، كان فيلم "الفيل الأزرق 2"، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.