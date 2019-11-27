محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
دخلت الفنانة نيللي كريم، أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت نيللي، عددا من الصور وهي داخل المستشفى مع الفريق المعالج لها، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "شكرًا لك دكتور لين والفريق الرائع لإنقاذ حياتي والعمل الرائع".
وكشفت نيللي، عن اسم المستشفى التي دخلتها وتدعي مستشفى ماساتشوستس للعيون والاذن بجامعة هارفارد الأمريكية.
يذكر أن أحدث عمل سينمائي للفنانة نيللي كريم، شاركت فيه، كان فيلم "الفيل الأزرق 2"، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| نيللي كريم تدخل مستشفى في أمريكا: "شكرا لإنقاذ حياتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.