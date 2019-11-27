رامي صبري يهنئ محسن جابر بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر المطرب رامي صبري، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له مع المنتج محسن جابر، ليهنئه بعيد ميلاده.

وكتب رامي صبري: "الأستاذ الغالي محسن جابر، كل سنة وأنت طيب".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري ألبوم "فارق معاك" وهو من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز"، ويضم 12 أغنية هي: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قلت اللى عندى"، وهو فى كده"، و"بقابل ناس"، وانا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء منهم، أمير طعيمة، أحمد على موسى، تامر حسين، هالة على، هانى رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامى صبري عدد من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".