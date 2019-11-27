فيديو.. رد فعل منة شلبي على معجب قبل يدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل الفنانة منة شلبي تجاه معجب قبل يدها وأهداها باقة ورد، خلال مهرجان القاهرة السينمائي.

جاء الموقف بعد ندوة الفنانة منة شلبي التي أقيمت قبل أيام على هامش فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأبدت الفنانة امتنانها تجاه تصرف المعجب، وجلست على المسرح لتتحدث معه قبل أن ترد بتقبيل يده، وهو ما أثار إعجاب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفى الرواد برد فعل منة شلبي وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "طيبة وحنونة"، و"متواضعة جدًا"، و"بحسها طيبة جدًا ربنا يهديها ويريح بالها"، بينما تساءل أحدهم "هل الشاب من أصحاب الهمم؟"