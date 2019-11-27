صور| ظهور الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي في عيد ميلاد بوسي يثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثار ظهور رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في صور عيد ميلاد النجمة بوسي، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور الحفل الذي أقُيم في المنزل بحضور عائلة نور الشريف.

وتساءل البعض عن ظهور رامي بركات، وإذا ما كان قد حضر من لندن لحضور عيد ميلاد بوسي، أم أن الصورة تعود لفترة مكوثه في منزلها بعد وفاة آخيه. وتساءل معلقون: "هو ده رامي أخو هيثم أحمد زكي بجد؟"، وأضاف آخر: "أخوك لسة ميت من شهر وأنت بتحضر عيد ميلاد؟ هي الدنيا جرا فيها إيه؟".