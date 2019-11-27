فيديو.. ريم البارودي في المستشفى لزيارة فجر السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حرصت الفنانة ريم البارودي على زيارة الإعلامية الكويتية فجر السعيد، في المستشفى للاطمئنان عليها بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا.
ونشرت "السعيد"، مقطع فيديو للزيارة عبر حسابها بـ"سناب شات"، وظهرت ريم في الفيديو وهي تهدي السعيد باقة ورد، معربة عن سعادته برؤيتها، كما أهدتها باقة أخرى من الفنانة وفاء عامر.
وتعرضت فجر السعيد مؤخرًا لوعكة صحية، مكثت على إثرها مدة طويلة في المستشفى، وتدهورت حالتها الصحية عقب أصابتها بتسمم في الدم أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار. وسافرت السعيد إلى فرنسا للعلاج، بأمر من أمير الكويت صباح الأحمد.
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