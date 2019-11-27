بعد فشل جهود الوساطة.. القضاء يحسم نزاع محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كل السبل للحل وديًا أغلقت، وبدأ العد التنازلي لوقوف الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ أمام ساحة القضاء؛ لنظر النزاع القائم بينهما، وذلك في الجلسة المقامة يوم 9 ديسمبر المقبل أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.

الخبير القانوني حسام لطفي "المستشار القانوني للفنان محمد الشرنوبي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "نقابة المهن الموسيقية انتهى دورها عند إصدارها قرارًا لصالح الشاكية (بإيقاف الفنان محمد الشرنوبي لحين فض النزاع وديًا أو قضائيًا)، ونحن حاليًا في مرحلة التقاضي بإقامة دعوى المحاسبة المسجلة برقم 687 لسنة 2019، والتي نطالب فيها بكشف محاسبي كامل عن الشراكة مع المنتجة، وتحويل كامل مستحقات الفنان عن ما يربو من العامين، مع خصم ما تقاضاه بموجب إيصالات موقعة منه، إضافة لشهادات قيد التصرفات الصادرة من المؤلفين والملحنين".

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وأضاف: "جهود الوساطة للبحث عن حل ودي لم تنجح، بسبب رفض المنتجة تمامًا للمحاسبة، وتمسكها فقط بإلزامه بتنفيذ التعاقد من جانب الفنان محمد الشرنوبي".

وكان النزاع قد اشتعل بين الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ مالكة شركة "إيرث برودكشن"، مع إصدارها بيانًا تحذيريًا لشركات وجهات الإنتاج الفني من التعامل مع خطيبها السابق الفنان محمد الشرنوبي، وشددت على ضرورة الرجوع للشركة قبل التعاقد معه في أي عمل، بسبب الخلافات بينهما، وفسخ الشرنوبي للتعاقد.

وبعد وصول القضية إلى نقابة المهن الموسيقية، أصدرت اللجنة التي شكلت للتحقيق مع الطرفين قرارًا بإيقافٍ الفنان محمد الشرنوبي لحين فض النزاع بينه وبين المنتجة، وديًا أو قضائيًا.