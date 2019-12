بكلمات مؤثرة .. ليهوم وانج ينعي جودفري قاو

نعى الفنان العالمي ليهوم وانج زميله الفنان العالمي جودفري قاو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: السماء لديها ملاك جديد اليوم.. فخور أني عملت مع الصديق المخلص الحقيقي.

وكان توفى الفنان العالمي جودفري قاو، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء مشاركته في برنامج Chase Me، وهو برنامج مسابقات عالمي، والذي يتم عرضه عبر إحدى

القنوات الفاضئية العالمية.

وتم نقل جودفري إلى مستشفى، وهو في حالة شديدة الخطورة نتجية للأزمة القلبية، ظل بها لمدة ساعات، حيث حاول الأطباء أن ينعشوا القلب، ولكن بلا جدوى، وأعلن بعد ذلك وفاته عن عمر يناهز الـ 35 عامًا.

يشار إلى أن الفنان العالمي جودفري قاو قدم العديد من الأفلام و الأعمال الدرامية، والتي نالت على نجاحات مذهلة ومن أبرز أعماله الفنية: all about women، toy story 3، min and max، the kid from heaven، god of war، rainbow gravity.

يذكر أن الفنان العالمي ليهوم وانج شارك مؤخرًا في بطولة فيلم Ugly Dolls، وهو من تأليف أليسون بيك، وإخراج كيلي أسبوري، وبطولة كل من بيتبول، آيس تي، كيلي كلاركسون، بليك شيلتون، واندا سايكس، جابريال اجليسياس، إيما روبرتس، كيلي أسبوري، جين لنتش، ناتالي مارتينيز، ستيفين زيمبل، بيبي ريكسا، شارلي إكس سي إكس، لايزو، نيك جوناس.