فيديو .. مريم عامر منيب تطرح كليب عامل إيه في حياتك

طرحت الفنانة الصاعدة مريم عامر منيب كليب عامل إيه في حياتك

، عبر قناة إن جي ميوزيك برودكشن الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي، كما يشاركها في الغناء والدها الراحل عامر منيب، وذلك بعد إعادة توزيع الأغنية والكليب.

وكليب عامل إيه في حياتك

من إخراج خالد الشوربجي، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد عادل.

وكانت أغنية عامل إيه في حياتك

تم طرحها ضمن ألبوم، والذي يعد آخر ألبوم للنجم عامر منيب.

Advertisements

وضم ألبوم حظي من السما على 10 أغاني من أجمل أغانيه، وهم: فيك حاجة، و بقول، جيت على بالي، كلام، ليالي تفوت، عينيك قالت، من غير لقاك، أوصف إيه.

وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بجميع الأسواق، وعلى المتاجر الإلكترونية.