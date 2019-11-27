فيديو .. مريم عامر منيب تطرح كليب عامل إيه في حياتك

طرحت الفنانة الصاعدة مريم عامر منيب كليب عامل إيه في حياتك
وكليب عامل إيه في حياتك
وكانت أغنية عامل إيه في حياتك
وضم ألبوم حظي من السما على 10 أغاني من أجمل أغانيه، وهم: فيك حاجة، و بقول، جيت على بالي، كلام، ليالي تفوت، عينيك قالت، من غير لقاك، أوصف إيه.
وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بجميع الأسواق، وعلى المتاجر الإلكترونية.
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