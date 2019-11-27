في ذكرى وفاته الثامنة... رسائل في حب عامر منيب

بعد نشر الشاعر تامر حسين فيديو جديد على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، يجمع الفنان الراحل عامر منيب بأبنته مريم من خلال ديو لأحد أغانيه، تصدر منيب محرك البحث جوجل، واحيا محبيه من الجمهور والمشاهير ذكراه سواء بالدعاء له أو بالثناء على ما قدمته ابنته بمساعدة أصدقائه في ذكرى رحيله الثامنة.

ويذكر أن فاجعة رحيل عامر منيب كانت في 2011، اثر معاناته مع مرض سرطان القولون الذي لم يجد له علاج وانتقل لرفيق الأعلى تاركا زوجه وثلاث فتيات"مريم ونور وزينة"، ورصيد فني وعشق بداخل قلوب الملايين الذين طانوا يلقبوه بـ"ملك الرومانسية".

ونشرت المطربة أصالة الفيديو وعلقت عليه:" الله يرحم الفنّان الخلوق الطيّب عامرمنيب ويحفظ عائلته الرّائعه المخلصة الوفيّه ، بناته وزوجته "بنت الأكابر"، ويحفظ كلّ الطيبين.

وكتبت الفنانة دينا فؤاد:"أول حب وأخر حب وداب القلب في شوق وحنين الذكرى السنوية لحبيب الملايين النجم عامر منيب اسالكم الفاتحة"، كما ارثاه الملحن وليد سعد

بكلمات:"الله يرحمه يا عامر يا حبيبي".

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كما طالب ابن شقيق عامر منيب الفنان الصاعد خالد منيب عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" من الجمهور الدعاء لعمه وقراءة الفاتحة: الله يرحمك يا حبيبي و يحسن إليك و يسكنك الفردوس الاعلى ان شاء الله .. الذكرى الثامنة لوفاة عمي عامر منيب.. اسألكم الفاتحة والدعاء ".

وانهالت تعليقات الجمهور المحب لشخص عامر منيب وأعماله الفنية سواء في مجال الغناء أو التمثيل عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة مفعلين هاشتاج يحمل اسمه:" وقبور ضمت في جوفها من نحب، فإجعلها بردًا وسلامًا عليهم يا الله"، وعبر أخر عن حبه للراحل وكتب:"أنا بحب عامر منيب وأغاني عامر منيب وأفلام عامر منيب.. ربنا يرحمه".

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وغرد الكثيرون بالدعاء له ومنهم:" اللهم اغفر

له وارحمه واعف عنه وتجاوز عن سيئاته واجعل قبره روضة من رياض الجنة وارزقه الفردوس الاعلي بلاحساب ولاسابقة عذاب، اللهم اسعده بجوارك واجعل اخرته خير له من الدنيا ومافيها..كل اما اشوفه بدعي له من قلبي سبحان الله".

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فيما قام البعض بكتابة مقاطع من أغانيه مصاحبة صور له ومن بينها صوره وهو يؤدي مناسك العمرة معلقين عليها بكلمات أحد أغانيه الدينية:" لو عرفوا رحمتك.. لو حسوا حنيتك.. لو داقوا مره محبتك.. لو كان هدفهم جنتك.. كانوا عشقوا طاعتك يا الله.. ربنا يرحمك يا عامر منيب".

وأضافت أخرى:" عامر منيب اكتر فنان حبيته و هفضل احبك.. أكيد أنت في مكان احسن بكتير من هنا"، كما عبر أحد النشطاء عن سعادته من مساعدة اصدقاء عامر منيب لابنته من خلال إضافة بعض المقاطع الجديد لأغنيته "عامل ايه في حياتك" بتوزيع جديد لتحيي بها ذكرى والدها وتذكر الجمهور به:"الحقيقة دي لمسة وفاء من أصدقاء الراحل صاحب السيرة الطيبة عامرمنيب.. وقفوا مع مريم في كل خطوات الغنوة الشاعر تامر حسين .. المُلحن عمرو مصطفى .. الموزع الموسيقي أحمد عادل مهندس صوت هاني محروس".