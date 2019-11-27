تراند اليوم : متابع يستغني عن قلبه لعيون منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت منة فضالي بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت بفستان سوارية ذهبي ، ومكياج ناعم ، أبرز ملامحها الأنثوية ، أما من الناحية الجمالية، فتركت شعرها منسدل على الأكتاف.

يشار إلى مسلسل «زهرة رحيل» من إنتاج شركة سينرجي والمنتج أحمد الجابري وإخراج حسني صالح. المسلسل عمل صعيدي يمزج بين الخيال والاسطورة بأجواء رومانسية ويعبر عن الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، كما تظهر الرومانسية بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والجذور التي يتمسكون بها.

وقدمت مسلسل عرض في رمضان 2018 «قيد عائلي» من إخراج تامر حمزة وتأليف محمد رجاء، مع عدد كبير من الفنانين وهم: «ميرفت أمين وعزت العلايلي وبوسي وصلاح عبدالله ودينا فؤاد». مسلسل «قيد عائلي» تدور أحداثه حول صراع المال وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما الشديد بسبب الصراع على الميراث.