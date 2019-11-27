تراند اليوم : هكذا تحدثت مني هلا عن كواليس ليالي الشمال

تواصل الفنانة مني هلا تصوير دورها في مسلسل ” ليالي الشمال” مع النجم فراس إبراهيم ، حيث شاركت جمهورها بنشر فيديو لها من كواليس مسلسلها الجديد.

وعلقت منى على الفيديو: “مسلسل ليالي الشمال في السويد مع فراس إبراهيم”، وحاز الفيديو على إعجاب جمهورها.

المسلسل يتم تصويره بين السويد ولبنان، وهو من إنتاج الفنان فراس إبراهيم.

مسلسل “ليالي الشمال” تدور قصته حول اللاجئين السوريين في أوروبا، وهو من تأليف وإخراج عماد النجار، وبطولة باسم مغنية، فراس إبراهيم، مازن معظم، زيد السيد، ليث مفتي.

Advertisements

من ناحية اخري هاجمت الفنانة منى هلا، النجم العالمي خواكين فينيكس بطل فيلم “The Joker” الذي يعرض في السينمات حاليًا، محققًا نجاحا كبيرا.

ونشرت الفنانة منى هلا، صورة لـ خواكين فينيكس من خلال حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها: “الممثل Joaquin Phoenix في احد فعاليات ال bearing witness حيث يقوم المشاركين بامداد الحيوانات بالماء و اللعب معهم قبل دخولهم للمذبح و قتلهم”.

ومن المعروف أن منى هلا، هي شخصية نباتية وتكره قتل الحيوانات، لذا هاجمت بطل فيلم The Joker وعبّرت عن إستيائها الشديد من قتله للحيوانات بسبب مجرد لعبة.