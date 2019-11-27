بعد حذفها.. «يوتيوب» يعيد أغنية «إنساي» لسعد لمجرد ومحمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد 23 يوما من حذفها، أعاد موقع يوتيوب، أغنية «إنساي»، للفنان المغربي سعد لمجرد، والفنان المصري محمد رمضان.

الأغنية عادت مرة أخرى، لتظهر للجمهور عبر القناة الرسمية لرمضان، بنفس عدد مشاهداتها السابق والذي تخطى 180 مليون مشاهدة حتى الآن، وذلك بعد انتهاء أزمة الملكية الفكرية بين رمضان والمنتج المنفذ للكليب.

وكان موقع «يوتيوب» قد كشف من قبل سبب حذف كليب الأغنية بشكل مفاجئ، مؤكدًا أن سبب حجب الفيديو أن حقوق الملكية تعود لشركة Lucky Light Movie Music.

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وأغنية “إنساي” من كلمات سعد لمجرد ومحمد رمضان ومن ألحان سعد لمجرد، ويغني سعد فيها باللهجة المغربية، فيما يغني “رمضان” باللهجة المصرية، والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني.

ويظهر محمد رمضان خلال كليب “انساي” وهو يعمل شيف في أحد المطاعم في باريس مع صديقه سعد لمجرد وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر، ثم تتحول حياة رمضان ولمجرد من الفقر إلى الثراء بعدما يعثران على ثروة طائلة داخل سيارة، فيطلقان على نفسهما لقبا الأسطورة والمعلم وتحاول بعدها حبيبته العودة له مجددا بعد أن تكتشف أنه أصبح ثريا، ولكنه يرفض كل محاولاتها.