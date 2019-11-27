أحمد السقا يكشف عن موهبة ابنته الفنية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

على الرغم من حرصه الدائم على إبعادها عن وسائل الإعلام، كشف الفنان المصري أحمد السقا عن موهبة ابنته “نادية” الفنية.

الفنان المصري كشف أن ابنته تمتلك موهبة غنائية مميزة، حيث نشر مقطع فيديو لها وهي تغني أغنية أجنبية بصوت مميز كشف عن موهبتها.

السقا أرفق مقطع الفيديو، الذي نشره على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، بتعليق قال فيه: “ما شاء الله نادية السقا حبيبتي”.

يذكر أن الفنان المصري أحمد السقا متزوج من الإعلامية مها الصغير ولديه منها ثلاثة أبناء هم “ياسين، ونادية، وحمزة”.

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كما كشف السقا من قبل أن نجله الأكبر “ياسين” لديه موهبة في التمثيل والإخراج، وإنه يدرس حاليا الإخراج والسينما في أمريكا.

وكان ياسين قد شارك والده التمثيل في فيلم “ابن القنصل”، كما شاركه نجله الأصغر “حمزة” التمثيل أيضا في فيلم “من 30 سنة”.

والفنان المصري أحمد السقا ينشغل حاليا بتصوير فيلمه الجديد “العنكبوت”، ويشاركه بطولته النجمة منى زكي، ظافر العابدين، محمد لطفي، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.