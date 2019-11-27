وفاة ممثلة بوليود شوكت كايفي والدة الفنانة شبانة عزمي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

توفيت الممثلة المخضرمة شوكت كايفي زوجة الشاعر الراحل كايفي عزمي ووالدة الممثلة شبانة عزمي يوم الجمعة، وتمت مراسم الجنازة في مومباي.

كانت شوكت عزمي تبلغ من العمر 93 عامًا وكانت تعاني من أمراض متعلقة بالشيخوخة، وقد تم نقلها إلى مستشفى كوكيلابين في مومباي، لكن أعلن الفريق المعالج عن الوفاة.

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تعد الفنانة الراحلة أحد الشخصيات البارزة في السينما، فيما بدأ عدد من مشاهير بوليوود بزيارة مقر إقامتها صباح يوم السبت من أجل مواساة الأسرة، وتقديم واجب العزاء.

أعربت الممثلة تابو، وهي الابنة الكبرى لشوكات، عن تعازيها، كما فعلت الممثلة والموديل سايامي خير (وهي ابنة أخت شبانة). كانت أورميلا ماتوندكار، والمنتج بوني كابور، والمخرج ساتيش كوشيك، والمصمّم مانيش مالهوترا، من بين آخرين ممن شاركوا في طقوس الجنازة الأخيرة.

وفي سياق أخر، اشتهرت الممثلة الهندية الشهيرة شبانة عزمي (Shabana Azmi) بأعمالها الخيرية الداعمة لحقوق النساء والتي تهدف إلى تمكين المرأة، كما أن لها نشاط واسع في الساساة والانتخابات في الهند.