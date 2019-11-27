خالد زكي يكشف عن قصة حب عاشها من طرف واحد لفنانة شهيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري خالد زكي، عن قصص الحب في حياته للمرة الأولى مؤكدًا أنها عاش الكثير من القصص قبل ارتباطه بزوجته الحالية.

خالد زكي، قال خلال لقائه في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية cbc، إنه عاش قصة حب من طرف واحد، مع الفنانة ميرفت أمين، خاصة بعد مشاركتها في فيلم “أبي فوق الشجرة”، والذي شاهده 12 مرة بسببها، وكان الفيلم سبب في تزويغة من المدرسة.

وأكد أن ميرفت أمين، كانت بعد الفيلم هي فتاة أحلام كل الشباب وقتها، ولكن مع مرور الوقت أتضح له أن هذا الحب غير صادق، ووجه لها تحية خاصة بمناسبة عيد ميلادها على الهواء.

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كما تحدث عن علاقته بزوجته زيزي، قائلًا، إنه عاش قصة حب مع زوجته قبل الزواج لمدة 7 سنوات، ولكن في السنوات الأولى منها كان في حياته أخريات غيرها، مؤكدًا أن الإنسان لو وضع أمامه هدف واحد فقط فإنه سيرضخ له، وإنما لوكان هناك تنوع أخر فإنه يدرك قيمة ما في يده.

وأضاف، أنه لو واحدة من التي تعرف عليهن جذبته إليها أكثر كان من الممكن أن يستمر معها، لان الزواج مسئولية كبيرة جدًا تتلخص في المرأة كسيدة، وأم، وربة منزل.

وتابع، أن الكثير من معجباته أصبحن صديقات لزوجته، وذلك على خلاف بداية زواجهما فإن زوجته كانت غيورة جدًا.