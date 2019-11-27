شيرين رضا تعتذر لهيئة الطب البيطري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتذرت الفنانة المصرية شيرين رضا، لهيئة الطب البيطري بعد وصفها لهم بالنازية بسبب كلاب الشوارع.

وقالت شيرين رضا، عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “إلى هيئة الطب البيطري: إذا وصف (جزارين النازية) جرح مشاعركم وآذاكم فأرجو قبول اعتذاري.. ولكن... هل من تفسير لتلك المجازر؟ وما هو الوصف الصحيح لمن يرتكبها؟”.

وكانت شيرين رضا، قد انتقدت هيئة الطب البيطري، واصفة إياهم بـ”بجزارين النازية” في تغريدة أخرى جاء فيها: “يجب تغير اسم هيئة الطب البيطري إلي جزارين النازية!! لأن الطب لا يعني القتل العمد والتعذيب واستخدام السم الممنوع دوليا لقتل الحيوانات يا عديمي الضمير!”.

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وأضافت: “العالم يتقدم بالعلم والرحمة وأنتو عايمين في بحر الجهل والتخلف!! يا رب ارحمنا وارحم هذه الكائنات المسكينة برحمتك يا رب”.

وكانت هيئة الطب البيطري، قد هددت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شيرين رضا، وذلك لأنها ليست المرة الأولى التي تهاجمهم فيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن شيرين رضا، شاركت مؤخرًا في مهرجان مالمو للسينما العربية بفيلمي “تراب الماس” و”الضيف”، وفاز فيلم “الضيف” بجائزة الجمهور الخاصة، والفيلم من ‏بطولة خالد الصاوي، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وجميلة عوض.