تعرفوا على أغرب قواعد العائلة المالكة البريطانية

متابعة بتجــــــــــرد: الحياة داخل القصور الملكية، وخاصة في بريطانيا التي تعد واحدة من أكبر الممالك في التاريخ، ليست سهلة. والسبب هو كثرة القواعد التي يجب على كل من يعيش في القصر أن يلتزم بها.

لكن ما هي أغرب القواعد التي يجب عليك اتباعها إذا كنت تعيش داخل القصر الملكي البريطاني؟

من أغرب الأشياء التي لا يُسمح بها في القصر الملكي البريطاني منذ سنوات، هي لعبة بنك الحظ. لا يستطيع أحد داخل القصر مهما كان علاقته بالملكة أن يلعب هذه اللعبة!

يُعتقد منذ زمن بعيد أن اللعبة مُضرّة بالنظام الملكي البريطاني. لكن لم يتضح حتى الآن ما السبب الحقيقي وراء منع هذه اللعبة العالمية من القصر الملكي.

إذا كنت تحب الثوم وتنوي الزواج من إحدى فتيات العائلة الملكية البريطانية، فعليك أن تُفكر مُجدداً في الأمر، لأنك ستُحرم منه إلى الأبد طالما أنك تعيش داخل قصر باكينغهام.

ليس الثوم فقط.. وإنما لا يُسمح باستخدام البصل أيضاً إلا بكميات قليلة جداً.

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ولا يُعرف سبب هذا التقليد القديم في القصر البريطاني، لكن أحد الطباخين القُدامى في القصر صرّح من قبل لوسائل إعلام بريطانية أن السبب وراء ذلك هو حتى يكون التجشؤ جيد!

للأسف لن تستطيع تناول القريدس والسلطعون، وأي نوع من الأسماك الرخوية، طالما ارتضيت العيش في القصر الملكي البريطاني.

كل تلك الأنواع من الأسماك بالإضافة للحوم غير كاملة النُضج غير مسموح بها على مائدة القصر. والسبب يعود إلى الخوف الشديد الذي يُسيطر على العائلة الملكية منذ زمن طويل، حيث يخشون التعرض لتسمم جماعي بسبب وجبة غير آمنة بنسبة 100 بالمئة.

لذلك يتم منع أي طعام لا يمكن التأكد من سلامته، وكذلك المياه، إذ لا يمكن لأي فرد من العائلة الملكية أن يشرب مياه مجهولة المصدر، أو يتناول طعام لا يعرف مكوناته أو غير تقليدي بالنسبة له.

لسنواتٍ طويلة لم يكن يُسمح لأي اثنين من ورثة العرش أن يسافرا معاً في رحلة واحدة إلى البلد ذاته، على أن يقوم كل منهما بالسفر في رحلتين منفصلتين. وذلك للحفاظ على العرش، فإذا توفي أحدهما يبقى الثاني لخلافة الحُكم.

لكن في عام 2014 كسر الوريث الأمير وليام هذا التقليد العتيق، عندما قرر أن يسافر برفقة نجله الرضيع والذي يعتبر الوريث الثاني للعرش، إلى أستراليا ونيوزلندا.