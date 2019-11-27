ماذا تعرف عن “رمضان صبحي” أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا؟

متابعة بتجــــــــــرد: تأهل المنتخب المصري تحت 23 عام لأولمبياد طوكيو 2020، بقيادة المدير الفني للمنتخب، شوقي غريب، ومهارة اللاعب رمضان صبحي، الذي حصد لقب أفضل لاعب في نهائي أمم أفريقيا تحت سن الـ 23، بعد أن تغلب منتخب مصر، على منتخب كوت ديفوار، بنتيجة 2-1، ليتوج المنتخب المصري، ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وفي التالي، نستعرض لكم أبرز محطات اللاعب رمضان صبحي:

– ولد رمضان صبحي في 32 يناير 1997

– ظهر صبحي للمرة الأولى، في سن 16 عام، في إحدى مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2013-2014، مع النادي الأهلي ضد غزل المحلة.

– سجّل أول هدف له مع الأهلي على مصر المقاصة، في 28 يونيو 2014.

– ساعد صبحي الأهلي على الفوز بكأس السوبر المصري 2014، ضد الزمالك.

Advertisements

– وقّع صبحي مع فريق ستوك سيتي الإنجليزي، في يوليو 2016، صفقة بلغت 5 ملايين جنيه استرليني.

– انضم صبحي إلى نادي هدرسفيلد تاون الإنكليزي، في بونبو 2018، ووقع عقداً لمدة ثلاث سنوات، في صفقة بلغت 5.7 مليون جنيه استرليني.

– انتقل مرة أخرى إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

– انضم رمضان صبحي إلى منتخب مصر الأول، في عام 2015، وحجز مكانه في التشكيلة الأساسية، وأحرز هدافاً، أدى إلى تأهله إلى كأس الأمم الإفريقية 2017.

– صبحي يعد من اللاعبين القلائل، فيما يخص اللعب في المنتخب الوطني المصري الأول، ويلعب أيضاً في المنتخب الأولمبي تحت 23 عام.

– حصل صبحي على لقب أفضل لاعب صاعد عامي 2015، 2016. وجائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا تحت سن الـ 23.