أخبار تشير الى حمل ميغان ماركل للمرّة الثانية

متابعة بتجـــــــــــرد: لا تزال هناك بعض الشكوك حول استقبال ميغان ماركل والأمير هاري مولوداً جديداً، إلا أنّ البعض يعتقد أنّه سيُعلن عن الحمل بالرّغم من اقتراب زفاف الأميرة بياتريس، الذي من يفترض أن يكون حديث الجمهور ووسائل الإعلام.

ولم يُحدّد موعد زواج بياتريس بعد، لكنّه من المتوقع أن يكون خلال الأشهر القليلة الأولى من العام 2020. وأصبح البعض مقتنعاً أنّ ماركل والأمير هاري سيعلنان عن مولودهما الثاني في وقتٍ متزامنٍ مع حفل الزفاف.

تجدر الإشارة إلى أن دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ كانت قد أثارت الشكوك حول احتمال حملها بطفلها الثاني وذلك خلال حضورها مهرجان Festival of Remembrance، الذي أقيم في قاعة ألبرت هول في لندن.

وحضرت مع زوجها ​الأمير هاري​ وارتدت فستاناً أسود تنورته واسعة والتقطت لها الصور وهي تضع يدها طيلة الحفل على بطنها وهو الأمر نفسه الذي كانت تفعله حين كانت حاملاً بطفلها آرتشي.