وفاة ممثل عالمي أثناء تصوير برنامج واقعي عن عمر يناهز الـ35 عامًا

متابعة بتجــــــــــــرد: انهار الممثل التايواني الكندي، غودفري غاو، 35 عاماً، أثناء مشاركته في برنامج لتلفزيون واقع في الصين.

وكان غودفري غاو يشارك في برنامج متخصص في التحديات الجسدية اسمه “Chase Me”.

وأثناء الركض، سقط غاو أرضاً حيث حاول الفريق الطبي معالجته، ثم نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنه توفي.

والجديرذكره أن غاو ولد في تايوان، ونال شهرة كبيرة في الصين، كما هو أول آسيوي يشارك في عرض أزياء العلامة التجارية Louis Vuitton.