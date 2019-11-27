متابعة بتجــــــــــــرد: انهار الممثل التايواني الكندي، غودفري غاو، 35 عاماً، أثناء مشاركته في برنامج لتلفزيون واقع في الصين.
وكان غودفري غاو يشارك في برنامج متخصص في التحديات الجسدية اسمه “Chase Me”.
وأثناء الركض، سقط غاو أرضاً حيث حاول الفريق الطبي معالجته، ثم نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنه توفي.
والجديرذكره أن غاو ولد في تايوان، ونال شهرة كبيرة في الصين، كما هو أول آسيوي يشارك في عرض أزياء العلامة التجارية Louis Vuitton.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ممثل عالمي أثناء تصوير برنامج واقعي عن عمر يناهز الـ35 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.