متابعة بتجــــــــــرد: اختارت النجمة العالمية بريانكا شوبرا أن تفاجئ زوجها المغني نيك جوناس قبل خمسة أيام من ذكرى زواجهما الأول، بهدية فريدة ومميزة.
فمع اقتراب الأول من ديسمبر، شاركت الممثلة البالغة من العمر 37 عاماً عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو ظهر فيه نيك وهو نائم على السرير بينما كانت بريانكا خلف ظهره وهمست بأذنه “صباح الخير”.
ثم وضعت جرواً من فصيلة “الراعي الألماني” على السرير وعلّقت بقولها: “ذكرى زواج سعيدة حبيبي”.
كانت هذه تفاصيل خبر بريانكا شوبرا تُفاجئ زوجها نيك جوناس.. أيقظته من النوم وقدّمت له هذه الهدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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