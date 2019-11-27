بريانكا شوبرا تُفاجئ زوجها نيك جوناس.. أيقظته من النوم وقدّمت له هذه الهدية

متابعة بتجــــــــــرد: اختارت النجمة العالمية بريانكا شوبرا أن تفاجئ زوجها المغني نيك جوناس قبل خمسة أيام من ذكرى زواجهما الأول، بهدية فريدة ومميزة.

فمع اقتراب الأول من ديسمبر، شاركت الممثلة البالغة من العمر 37 عاماً عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو ظهر فيه نيك وهو نائم على السرير بينما كانت بريانكا خلف ظهره وهمست بأذنه “صباح الخير”.

ثم وضعت جرواً من فصيلة “الراعي الألماني” على السرير وعلّقت بقولها: “ذكرى زواج سعيدة حبيبي”.