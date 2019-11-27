أحلام تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا وتوجه رسالة لجمهورها

متابعة بتجــــــــــرد: حققت النجمة الإماراتية أحلام رقمًا قياسيًا جديدًا عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، مع تخطي أحدث أغنياتها “أنا ما أستغني” المليون مشاهدة خلال أربعة أيام فقط على طرحها.

ويحتل فيديو “ما أستغني” منذ إصداره المرتبة الأولى في قائمة الأكثر تداولًا – Trending عبر “يوتيوب”، كما وتتصدّر الأغنية سباق الأغاني الأكثر استماعًا عبر تطبيق موقع “أنغامي” في عدد كبير من بلدان الخليج والوطن العربي.

وفي هذه المناسبة وجهت أحلام رسالة خاصة إلى متابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، جاء فيها: “انا مااستغني تتعدى المليون استماع في ثلاث ايام شكراً على محبتكم ودعمكم ويارب نكون قد المسؤوليه الكبيره اللي حملتوني اياها شكراً للجميع”.

أغنية “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، وهي عبارة عن عمل فني طربي باللهجة الخليجية، أعادنا الى حقبة الزمن الجميل، أيام الطرب الحقيقي والفن الأصيل الذي نفتفده هذه الأيام.

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تجدر الإشارة إلى أن أحلام تلقت العديد من سائل التهنئة بعد إصدار الأغنية، فغصّت صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بأجمل كلمات الثناء والإعجاب من زملائها الفنانين ومحبّيها في مختلف أنحاء العالم.

لمشاهدة فيديو أغنية “أنا ما أستغني”: