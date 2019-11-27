"دبي للصحافة" يناقش دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الإعلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ودورهما في تطوير صناعة الإعلام" قضية ناقشتها ورشة عمل نادي دبي للصحافة بالتعاون مع شركة "جوجل" العالمية.
تناولت الورشة مفهوم صحافة الذكاء الاصطناعي وأهمية تفعيل التقنيات الحديثة في تطوير المحتوى الإعلامي.
كما تطرقت الورشة إلى أهم التحديات والتقنيات الجديدة لوسائل الإعلام، مثل إنترنت الأشياء، الواقع المعزز، الذكاء الاصطناعي، وأهم الأدوات التي تقدمها جوجل لتطوير هذه الصناعة.
وعن الورشة أشارت مروة خوست، مسؤول في فريق الاتصال بشركة "جوجل" الشرق الأوسط، لـ"العين الإخبارية"، إلى أن الورشة تنطلق للمرة الأولى بشكل تفاعلي للصحفيين بدولة الإمارات، بهدف استعراض آخر تطورات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها شركة "جوجل" كمزايا وتقنيات موجهة لخدمة الإعلام.
وبدوره لفت الدكتور أحمد خويلة، مستشار الذكاء الاصطناعي في "جوجل" دبي، لـ"العين الإخبارية"، إلى أن الورشة استهدفت أيضا التعريف بما تقدمه شركة جوجل من أدوات تسهل على المجتمع المحلي والدولي تطبيقها في مختلف المجالات.
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