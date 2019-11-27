محمود نصر يغير جلده في ممالك النار.. الشاب الرومانسي يتحول إلى مجرم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يٌشارك الفنان السوري محمود نصر بمسلسل "ممالك النار" والذي يُعرض حاليًا على قناة MBC، في عرض أولي وحصري، ويقدم نصر دورًا جديدًا ومختلفًا في مشواره الفني.

وشارك الفنان السوري في عدد من الأعمال السورية الناجحة، فملامحه الهادئة ووسامته المختلفة عن غيرها، جعلته وجهًا يألفه الجمهور ويشعر بالراحة عند رؤيته على الشاشة.

إلا أن محمود نصر خرج من جلده وشخصيته المعروفة ليقدم دورًا غير عادي وهو السلطان سليم الأول في "ممالك النار" واستطاع نصر تقديم العمل بشكل مميز حتى حلقته السابعة التي عرضت أمس الثلاثاء؛ إذ تمكن من اللعب على ملامحه الهادئة وتحويلها إلى شريرة مليئة بالعنف والقسوة، خاصة في عينيه اللتين يشعر المشاهد أنهما مُختلفتان بهذا العمل.

وبهذا الدور أثبت نصر أنه قادر على تقديم أصعب الأدوار وأكثرها شرًا، بالرغم من وسامته، كما يُعتبر الدور مفتاح نصر إلى عدد من الأدوار الجديدة والتي قد تقحمه في الدراما العربية لاحقًا.

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كما اشتهر الفنان سابقًا في عدد من الأدوار الرومانسية، وقدم شخصيات مميزة بعيدة في مجملها عن العنف والقسوة، واستطاع مسلسل الندم الذي قدمه في عام 2016 إلى جانب عدد من النجوم ومنهم سلوم حداد، باسم ياخور، أحمد الأحمد، دانا مارديني، سمر سامي، ومن إخراج الليث حجو، أن ينصف الفنان السوري من خلال دور "عروة" البطل الأساسي في العمل والذي تدور القصة حول عائلته، وعروة هو ابن أبو عبد الغول "سلوم حداد" والذي أصبح رجلًا ثريًا بعد معاناة طويلة مع البؤس والفقر في الطفولة.

وعروة هو الابن المتعلم والذي لا يهتم بالمال على عكس شقيقه عبده "باسم ياخور"، ويقع في حب هناء "دانا مارديني" والتي تُصاب بالمرض بعد الزواج وتفارق الحياة لتبقى عشقه الوحيد بالرغم من مقابلته عددًا من النساء في حياته التي تتغير بشكل كلي بعد الحرب.

كما شارك نصر في السابق بعدد من الأعمال أبرزها الإخوة بدور "مجد"، وصبايا 2 بدور "وسيم".

ومسلسل ممالك النار يتناول حقبة تاريخية وهي آخر حقبة في حكم المماليك وانتهاء حكمهم على مصر على يد السلطان سليم بن يزيد الأول.